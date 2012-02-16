ЛЖД в 2011 году обновила более 316 километров пути

Львовская железная дорога в 2011 году обновила более 316,7 километров пути, в том числе провела модернизацию 40 км пути, капитальный ремонт на 96,7 км, средний ремонт на 100 км пути и комплексно-оздоровительный ремонт на 80 км пути.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЛЖД, модернизация пути, в частности, выполнена на участке внедрения ускоренного движения - Пидзамче-Пидбирцы (4,545 км), Пидбирцы-Борщовичи (8,202 км), Борщовичи-Задворье (1,38 км), Ожидов-Заболотцы (12,079 км), Заболотцы-Броды (9,563 км), на станциях Борщовичи (1,02 км), Ожидов (1,09 км), Заболотцы (1,675 км) и на парном пути перегона Заболотцы-Броды (0,45 км).

В 2012 году путейщики ЛЖД планируют выполнить модернизацию 23,6 км пути, провести капитальный ремонт на 85 км, средний ремонт на 100 км пути, комплексно-оздоровительный ремонт на 50 км пути.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.

Львовская железная дорога (ЛЖД) в 2011 году величила пассажирские перевозки на 2,2% по сравнению с 2010 годом - до 70,554 млн. пассажиров, в том числе в пригородном сообщении ЛЖД перевезла 55,998 млн. пассажиров.