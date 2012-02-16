Железнодорожники до конца апреля оборудуют вокзалы информационными указателями к Евро-2012

Железнодорожники до конца апреля планируют оборудовать вокзалы Киева, Харькова, Львова и Донецка информационными указателями с дублированием информации на английском языке к Евро-2012.

Как сообщает пресс-служба Государтвенной администрации железнодорождного траснпорта Украины (Укрзализныця), после согласования с оргкомитетом Евро-2012 на вокзалах принимающих городов планируется разместить баннеры с символикой и логотипом чемпионата и информационные указатели на английском языке, которые помогут туристам сразу найти путь в город, метро, трамвая, такси.

Кроме того, пресс-служба Укрзализныци сообщила, что во время Евро-2012 на вокзалах и в поездах пассажирам будут помогать волонтеры со знанием иностранных языков.

На сегодняшний день конкурсные комиссии отобрали среди студентов высших учебных заведений железнодорожного профиля 258 человек. На Донецкой железной дороге будут работать 65 волонтеров, на Одесской - 30, на Южной - 50, на Юго-Западной - 42, на Приднепровской - 34, на Львовской - 37.

Из них 110 человек уже имеют удостоверение проводника.

Кроме того, железная дорога внедряет обслуживание англоязычных пассажиров в касссах. Так на вокзалах станций Донецк, Львов-Главный, Киев-Пассажирский в настоящее время работают по одной кассе, где кассир владеет английским языком, на станции Харьков-Пассажирский открыты четрые таких кассы.

Обучение по профессиональному общению иностранными языками прошли 184 билетных кассиров, из них свободно владеют английским языком - 43 человека.