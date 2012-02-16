Польская PKP Intercitу в прошлом году сократила убыток в 4 раза до 8,4 млн. долларов

Варшава. Занимающася дальними пассажироперевозками польская компания PKP Intercitу в прошлом году сократила чистый убыток до 8,4 млн. долларов с 33,4 млн. долларов годом ранее.

По данным компании, которыми располагает УНИАН, EBITDA в прошлом году выросла более чем в 2 раза до 210 млн. долларов.

PKP Intercitу сообщила о прошлогоднем операционном доходе на уровне 625 млн. долларов, не уточнив показатель на 2010 год.

"Финансовые результаты соответствуют бизнес-плану и принятыми собственниками в первой половине 2011 года прогнозами.

Доходы прошлого года были самыми высокими за последние три года",- отметил глава правления компании Януш Малиновски, которого цитирует прес-служба.

Он добавил, что сокращению убытка способствовали мери экономии и более высокий уровень продаж.

PKP Intercity в прошлом году перевезла около 36,6 млн. пассажиров, что на 1,5% меньше показателей предыдущего года.

"Однако, сравнивая эти результаты с 2009 годом, когда Intercity перевезла боле 51 млн. пассажиров, четко видно уменьшение темпов падения", - отметила прес-служба.

За последние три года международные перевозки компании выросли на почти 12% до 1,8 млн. пассажиров в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году PKP Intercitу заняла первое место в Польше по "пассажирским перевозкам" (с учетом протяженности реализованых перевозок) с более 45% долей рынка.

По количеству перевезенных пассажиров компания заняла четвертое место.

Справка УНИАН. В 38 млн. Польше в прошлом году 14 работающих в стране железнодорожных компаний перевезли более 260 млн. пассажиров.