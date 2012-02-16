Польская PKP Intercity в 2012 направит на инвестици и ремонт более 100 млн. долларов

Варшава. Польская железнодорожная компания PKP Intercity намерена в текущем году увеличить инвестиции, в том числе в ремонт, почти до 106 млн. долларов, что на 2,5 млн. долларов выше показателей предыдущего года.

По данным компании, которыми располагает УНИАН, в этом году фирма намерена отремонтировать более тысячи вагонов, что позволит ей увеличить количество эксплуатируемого подвижного состава с 1,5 до 1,7 тыс. вагонов.

"В 2012 году мы концентрируем свое внимание на профессиональной подготовке к Евро-2012 и увеличению количества эксплуатируемых вагонов. Законтрактованные ремонты и модернизация позволят использовать весь подвижный состав PKP IC до середины 2013 года", - отметил глава правления компании Януш МАЛИНОВСКИ, слова которого приводит пресс-служба.

PKP Intercity до 2014 года также намерена купить 20 поездов для обслуживания линии Гданьск-Варшава-Краков/Катовице, 30 двухэтажных вагонов и 25 вагонов, которые можно эксплуатировать с поездами на скорости более 160 километров в час.

Как сообщал УНИАН, PKP Intercity в прошлом году сократила чистый убыток в 4 раза - до 8,4 млн. долларов, получив более 600 млн. долларов операционного дохода.

В 2011 году PKP Intercitу заняла первое место в Польше по пассажирским перевозкам (с учетом протяженности реализованных перевозок) с более 45% долей рынка. В 2011 г. PKP Intercity перевезла около 36,6 млн. пассажиров.