Котельные ПЖД в холода отапливают жилые дома в Днепропетровской области

Котельные Приднепровской железной дороги зимой 2011-2012 года бесперебойно отапливали жилой сектор и учреждения социальной сферы в Днепропетровске, а также на станции Чаплино, в Днепродзержинске и в Кривом Роге.

Как сообщает пресс-служба ПЖД, на балансе дороги находится 10 котельных, подающих тепло в 13 жилых домов и на 4 объекта социальной сферы, в частности, 6 - в Днепропетровске, 2 - на станции Чаплино, по одной в Днепродзержинске и Кривом Роге.

«Несмотря на довольно низкие температуры нынешней зимы, а также задолженность в расчетах за потребленное тепло, котельные Приднепровской железной дороги бесперебойно отапливали жилой сектор и учреждения социальной сферы в регионах, которые обслуживает магистраль», - говорится в сообщении дороги.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн. тонн грузов и более 90 млн. пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Приднепровская железная дорога в 2011 году увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,697 млн. тонн., объемы пассажирских перевозок в дальнем сообщении выросли на 1,8% - до 9,842 млн. человек.