Железные дороги Украины в январе сократили перевозки грузов на 2%

Железные дороги Украины в январе 2012 года сократили перевозки грузов на 2% по сравнению январем 2011 года - до 33,7 млн. тонн, в том числе отправка грузов сократилась на 0,1%.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат) Украины, на железнодорожном транспорте в январе 2012 года отправка зерна и продуктов помола увеличилась в 3,1 раза, химических и минеральных удобрений увеличилась на 28,1%, строительных материалов - на 16,5%, цемента — на 13,5%, железной и марганцевой руды — на 0,1%.

В то же время, отправка нефти и нефтепродуктов снизилась на 0,4%, кокса — на 0,8%, черных металлов — на 1,4%, каменного угля — на 11,4%, лесных грузов — на 32,6%, лома черных металлов - на 37,5%.

Кроме того, Госстат сообщает, что отправка грузов на Юго-Западной железной дороге выросла на 24,1%, на Южной — на 14,1%, на Приднепровской — на 3,2%.

В то же время, на Львовской ЖД отправка грузов снизилась на 6,3%, на Одесской и Донецкой - на 6,4%.

Также Госстат сообщает, что грузооборот железнодорожного транспорта в январе 2012 года снизился на 2,1% - до 18,012 млрд. т/км.

В частности, грузооборот Одесской железной дороги вырос на 0,8%.

В то же время, на Донецкой ЖД грузооборот снизился на 6,1%, на Южной — на 7%, на Львовской — на 7,7%, на Юго-Западной — на 8,2%, на Приднепровской — на 8,3%.

Справка УНИАН. В январе 2012 года предприятиями транспорта Украины перевезено 60,8 млн. тонн грузов - на 1% меньше, чем в январе 2011 года, грузооборот транспорта в январе сократился на 0,6% - до 33,345 млрд. т/км.