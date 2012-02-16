Скоростные поезда Hyundai возможно будут собираться на Крюковском вагоностроительном заводе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании в Кременчуге, после ознакомления с работой Крюковского вагоностроительного завода заявил Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы еще не решили, где создадим совместное предприятие по сборке Hyundai. Возможно, это будем делать на вашем предприятии», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что 90% поездов, которые будут производиться на Украине, будут экспортироваться.

«Нам так много поездов не надо. 10% оставим себе, остальное - на экспорт», - сказал Президент.