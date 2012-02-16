Крюковский вагонозавод просит решить вопрос с финансированием производства электропоездов

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА решить вопрос с финансированием изготовленного заводом электропоезда для Донецкой железной дорогой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент завода Владимир ПРИХОДЬКО на совещании в Кременчуге (Полтавская обл.), которое проводил В.ЯНУКОВИЧ.

В.ПРИХОДЬКО рассказал, что с Донецкой железной дорогой был заключен договор, согласно которому изготавливается два межрегиональных двухсистемных электропоезда. Один поезд уже изготовлен за собственные средства предприятия.

«Вопрос финансирования контракта с Донецкой железной дорогой еще не решен и ни одной копейки создатели поезда от покупателя не получили», - сказал В.ПРИХОДЬКО.

В.ЯНУКОВИЧ распорядился изучить вопрос выплаты средств за изготовленный поезд и рассмотреть вопрос дальнейшего финансирования создания второго поезда.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% - до 10 750 шт., а пассажирских вагонов уменьшил на 33,3% - до 28 шт.