Украина заняла девятое место в мире по опасности веб-серфинга

Согласно результатам исследования по киберугрозам «Лаборатории Касперского», Украина в 2011 году заняла 9 место в мире по опасности веб-серфинга.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Статистическая часть исследования сформирована на основе данных, полученных и обработанных при помощи «облачной» системы Kaspersky Security Network.

Среди самых показательных цифр – степень риска заражения, которому подвергаются компьютеры при веб-серфинге в разных странах мира - статистика столкновения с киберугрозами при веб-серфинге, по сути, показывает уровень агрессивности среды, в которой работает компьютер.

Эксперты «Лаборатории Касперского» составили рейтинг самых опасных для интернет-серфинга государств, лидером которого по итогам 2011 года стала Россия: более 55% уникальных интернет-пользователей в стране подвергались веб-атакам.

Эксперты отмечают, что в 2011 году произошли значительные изменения в тройке лидеров. Россия поднялась с третьего на первое место, (рост доли интернет-пользователей, подвергшихся веб-атакам на 2,2 п.п.). Второе место осталось за Оманом с показателем 54,8%. На третье место с пятой позиции поднялись США, где 50,1% уникальных интернет-пользователей в стране подвергались веб-атакам.

За год значительно снизился уровень риска при веб-серфинге в Ираке — с 61,8% до 45,4%, в Украине наблюдался рост веб-атак, в результате чего наша страна переместилась с одиннадцатой строчки в 2010 году на девятую в 2011 году, с показателями 42,6% и 45,1% соответственно.

По данным компании, в целом по миру в 2011 году доля уникальных интернет-пользователей, которые подвергались веб-атакам составила 32,3% (рост на 2 п.п.).

Все страны, попавшие в рейтинг, «Лаборатория Касперского» ранжирует по степени риска заражения при серфинге в Интернете. К «Группе повышенного риска» с результатом 41-60% относятся 22 страны во главе с Россией. В «Группу риска» с показателями 21-40% попали 118 стран, в том числе Италия (38,9%), ОАЭ (38,2%), Франция (37%). К «Группе самых безопасных при серфинге в Интернете стран» (0-20%) можно причислить 9 стран: Эфиопия (20,5%), Гаити (20,2%), Дания (19,9%), Нигер (19,9%), Того (19,6%), Бурунди (18,6%), Зимбабве (18,6%), Бенин (18,0%), Мьянма (17,8%). Германия, Япония, Люксембург, Австрия и Норвегия, чьи показатели в 2010 году варьировали от 19% до 20%, перешли в группу риска. За исключением Дании, группа безопасных стран почти полностью состоит из новичков рейтинга – развивающихся стран Африки и Азии. Их попадание в эту группу объясняется характером распространения файлов в этих странах: Интернет там пока еще не очень хорошо развит, и для обмена файлами активно используются различные съемные носители.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2011 года выручка превысила 612 млн. долларов США.

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