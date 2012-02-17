УЗ начала принимать заявки на групповые перевозки болельщиков во время Евро-2012

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») совместно с польскими железнодорожниками начала принимать заявки на групповые перевозки болельщиков во время чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на заместителя генерального директора ведомства Леонида ЛОБОЙКО, на сегодня польские железные дороги уже получили заявку на перевозку 1500 болельщиков из Швеции в Киев.

«Болельщики из Швеции в город Гдыня (Польша) будут переправлены паромом, оттуда наземным транспортом до города Гданьск (Польша), а далее по железной дороге до города Хелм (Польша), где пройдут таможенный контроль и будут пересажены на украинские поезда, которые будут направляться в столицу Украины», - сказал он.

Л.ЛОБОЙКО сообщил, что для шведских болельщиков будет сформировано три поезда с возможностью увеличить количество поездов.

Также по запросу туристической компании Eurocult разрабатывается заявка на перевозку болельщиков футбольной сборной Королевства Нидерланды из Хелма в Харьков.

Напомним, в Украине кроме сборной нашей страны и Швеции на время проведения Чемпионата Европы по футболу планирует поселиться команда сборной Франции.

Сборные Дании, Германии, Португалии, Англии, Нидерландов будут проводить групповые матчи на стадионах Украины.

Также в Украине пройдут два матча четвертьфинала, один полуфинал и финал Евро-2012.