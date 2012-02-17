Сайт «Дорожный контроль» возобновил свою работу после вчерашнего постановления Деснянского районного суда Киева об отмене решения о временном закрытии сайта.

В частности, как сообщает «Телекритика», судья Ольга САЛАМОН 16 февраля приняла решение об отмене постановления от 10 февраля, которым была временно прекращена робота сайта «Дорожный контроль».

Судья мотивировала свое решение тем, что временная остановка работы сайта влияет на интересы других пользователей интернета. Таким образом она удовлетворила ходатайство представителя ответчика, руководителя сайта «Дорожный контроль» Ростислава ШАПОШНИКОВА, Павла ОСАДЧЕГО.

Представитель истца, инспектора ГАИ Геннадия ГЕТМАНЦЕВА, Ольга ДЮКИНА заявила, что намерена обжаловать новое постановление, которым отменено предыдущее.

Как сообщалось, решение Деснянского райсуда было вынесено 10 февраля в обеспечение иска инспектора ГАИ Г.ГЕТМАНЦЕВА к руководителю сайта «Дорожный контроль» Р.ШАПОШНИКОВУ о защите чести, достоинства, деловой репутации - в виде временной остановки работы сайта «Дорожный контроль» до момента вынесения судебного решения.

Причиной самого иска Г.ГЕТМАНЦЕВА стали два видеоматериала сайта «Дорожный контроль» под названием «ГАИ «Кобра» запретила «Дорожному контролю» ходит в туалет» от 1 августа 2011 года и «Инспектор ГАИ «Кобра» ГЕТМАНЦЕВ больше не хочет общаться с «Дорожным контролем» от 29 августа 2011 года, а также комментарии под ними.

16 февраля П.ОСАДЧИЙ просил суд об отмене меры пресечения - постановления, которое, по его мнению, было принято с рядом нарушений.