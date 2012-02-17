Польская PKP отреставрировала за 1 млн. евро 140-летний вокзал в Бжеге
Варшава. Польская государственная компания PKP отреставрировала построенный в 1870 году железнодорожный вокзал в районном городе Бжег (Дольный сльонськ, Опольськое воеводство) за около 1 млн. евро.
Об этом УНИАН сообщила прес-служба PKP.
В рамках реконструкции вокзала, которая длилась около года, была оновленный как фасад, так и внутренняя отделка обьекта.
"Были обновлены все архитектонические детали на фасаде. Построены подьезды для людей на колясках; поменянные окна и двери, а также реконструировано площадь перед вокзалом", - отметила прес-служба.
Кроме того, согласно сообщению, на фасаде вокзала была установлена пленка "антиграфити".
PKP отметила, что на возкале также были обновленные железнодорожные кассы, зала ожидания пассажиров, осветление и коммерческие помещения.
Прес-служба также сообщила, что в рамках реконструкции на вокзале установили 16 камер наблюдения, которые позволят повысить безопасность обьекта.
"Реконструкция железнодорожного вокзала в Бжеге была профинансирована за счет средств PKP S.A. и бюджета", - сообщили в пресс-службе.
В Бжеге, который находится на юго западе Польши, живет около 36 тыс. человек.
Справка УНИАН. Польское правительство создало акционерное общество PKP S.A., которое на 100% остается в госсобственности, в 2001 году в рамках реформирования железнодорожного транспорта Польши.
Главным заданием компании, в которую входят специализированные "дочки", является развитие групы и подготовка к приватизации.
PKP принадлежит вся железнодорожная инфраструктура в стране, более 1 млн. м. кв. недвижимости, более 2,5 тыс. железнодорожных вокзалов.
PKP, которая входит в четверку крупнейших железнодорожных компаний Европы, также является одним из крупнейших в Польше работодателем - на нее работают более 90 тыс. человек.