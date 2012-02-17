Болельщики из Европы пересядут в украинские поезда в пунктах пропуска через границу

Болельщики из Европы, которые будут ехать на матчи по футболу во время чемпионата Европы Евро-2012, пересядут в украинские поезда в пунктах пропуска через границу.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на заместителя генерального директора Леонида Лобойко.

Он сообщил, что по договоренности с польскими коллегами, украинские железнодорожники организуют в местах пропуска через границу пункты пересадки.

Л.Лобойко также пояснил, что пересадочные пункты необходимы из-за разницы в ширине колеи.

«Это будет выглядеть так: польский поезд по узкой колее прибывает в Дорохуск, болельщики проходят таможенный контроль и затем в Ягодине пересаживаются в наш поезд», - объяснил Леонид Лобойко.

По словам Л.Лобойко, для перевозки болельщиков будут задействованы ночные поезда, существующие сегодня дневные экспрессы между Киевом, Харьковом, Донецком и Львовом.

На маршруте Киев - Харьков будет использоваться построенный Крюковским вагоностроительным заводом новый подвижной состав с локомотивной тягой.

Для перевозки болельщиков также использоваться двухэтажные поезда, производства чешской компании Skoda.