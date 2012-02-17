Скоростные поезда Киев-Харьков и Киев-Львов будут делать три рейса в день, поезд Киев-Донецк будет курсировать дважды в день.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на заместителя генерального директора Леонида ЛОБОЙКО.

"На направлениях Харьков и Львов планируем предложить пассажиру три рейса в день. На направлении Донецк - два рейса в день", - сказал он.

Справка УНИАН. В рамках реализации программы ускоренного железнодорожного движения Украина закупает 10 скоростных поездов у корейской корпорации Hyundai.

Первый поезд после месячной апробации будет запущен на маршруте Киев-Харьков.

Шесть первых поездов будут предоставлены «Укрзализныце» к Евро-2012 и с мая 2012 года будут запущены между городами, принимающими чемпионат. Еще четыре поезда будут поставлены в Украину после проведения чемпионата.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн. долларов США) будет осуществляться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Обслуживание новых поездов Hyundai планируется осуществлять в ремонтно-экипировочных депо Харькова и Киева.