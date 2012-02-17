Чистый убыток "Укртелекома" в 2011 году сократился почти вдвое

Чистый убыток компании "Укртелеком" за 2011 год составил почти 136,6 млн. грн., снизившись по сравнению с чистым убытком в 2010 году почти на 48% (260,4 млн. грн.).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Общий объем доходов компании (с НДС) в 2011 года составил 8039,6 млн. грн., что на 33 млн. грн., или на 0,4% больше дохода в 2010 году. Чистый доход компании (без учета НДС и других отчислений) за отчетный период составил 6767,4 млн. грн.

Долгосрочные обязательства компании (банковские кредиты и др.) по итогам 2011 года составили 2484,7 млн. грн., что на 336 млн. грн. меньше, чем в 2010 году.

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Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Количество абонентов фиксированной телефонной связи составляет около 10 млн. абонентов, компания также предоставляет услуги мобильной связи. Основным акционером компании является ООО "ЕСУ" (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%.