Куда "уезжает" автоконфискат со штрафплощадок?

Украина давно славится по всей Европе своим парком автомобилей премиум-класса, с шиком колесящих по раздолбанным дорогам. Большинство из сотен тысяч престижных авто приобретены бизнесменами и чиновникам вполне официально за честно и не очень заработанные денежки. Правда, есть среди автовеликолепия и "темные лошадки", законные владельцы которых, будучи гражданами других стран, даже не догадываются, как далеко и «высоко» заехали их стальные кони. Но даже после выявления украинскими правоохранителями украденных, к примеру, в Европе автомобилей, их хозяевам не стоит радоваться. Органы власти вполне могут конфисковать ворованный автомобиль, а затем... передать его в пользование тому или иному чиновнику. Или же автомобиль вообще может исчезнуть со штрафплощадки в неизвестном направлении. Кто-то скажет: «Ну и замечательно, нечего бюджетные деньги транжирить на дорогие авто, пусть чиновники конфискатом пользуются. Тем более, что бывшие хозяева из Штутгарта или Праги уже давно получили компенсацию от своих страховщиков». Но ведь это - фантастический беспредел с точки зрения законодательства любой цивилизованной страны, особенно если учесть, что занимаются им именно те структуры, которые призваны блюсти справедливость...

Что упало, то пропало - украинский подход к ворованным авто

Всем хорошо известен скандал вокруг краденого внедорожника Mercedes GL 420, на котором ездил министр юстиции Александр Лавринович. Как писали СМИ, автомобиль был угнан 28 января 2010 года в Штутгарте (Германия) и контрабандным путем ввезен в Украину. 2 ноября 2010 года этот Mercedes по решению ужгородского суда был конфискован и фактически легализован как изъятый в пользу государства. Самое смешное во всей этой истории, что даже после того, как министр юстиции признал, что ездил на ворованном автомобиле, возвращать внедорожник его владельцу Минюст отказался.

«А при чем тут немецкие собственники, если есть решение суда по уголовному делу и конфискован не один автомобиль, а все, которые попали в Украину. Автомобиль не будет возвращен, он остается в государственной собственности», - заявил Лавринович на одной из пресс-конференций.

Между тем, в начале 2012 года Mercedes Benz Bank напомнил о своих правах на джип, который стоял в гараже Министерства юстиции. Как сообщила Deutsche Wellе, Mercedes Benz GL 420 с номером кузова WDC164821A522903, который в 2010 году был похищен в Германии, а затем конфискован в Украине в интересах государства, согласно немецкому законодательству, остается собственностью Mercedes Benz Bank.

Даже не хочется думать о том, какое мнение сложилось в Европе об украинском Министерстве юстиции после этого случая. Но хуже то, что это не только не единичный случай для Украины, а далеко не первый для самого Минюста.

По словам главы агентства по возврату угнанных автомобилей COBRA, адвоката Стефана Решко, министерский Mercedes Benz GL 420 - уже третий автомобиль, находящийся в угоне, который ему придется отсуживать у Минюста.

«В 2005 году мы вернули машину Renault Espace, которую передали Департаменту Государственной исполнительной службы (ГИС) Минюста. Данный автомобиль ранее принадлежал чешской прокатной компании AVIS, он был украден у нее, а Министерство юстиции его присвоило. Еще шло судебное разбирательство в ужгородском суде, а государственные исполнители, не дожидаясь решения, передали автомобиль в ведение одного из департаментов Министерства юстиции, - рассказал адвокат. - Нам пришлось судиться сначала с местными органами исполнительной службы, а потом еще и с Минюстом около двух с половиной лет, но в итоге машина все-таки вернулась хозяину».

Кроме этого Решко сообщил, что около 5 лет назад у Минюста удалось отсудить Audi А6, которая раннее была украдена у немецкого гражданина в Венгрии, а затем перешла в собственность немецкой страховой компании. На этой Audi так же успел поездить один из сотрудников Министерства юстиции.

Решко считает, что история с Минюстом отнюдь не исключение, а лишь пример системного подхода украинской власти к угнанным в Европе автомобилям, оказавшимся на территории Украины. По его мнению, все подобные случаи - потенциальные иски к украинскому государству со стороны владельцев угнанных автомобилей. «Пока прецедентов не было, но если другого выхода не будет, будут появляться иски. Если раньше в Европе предпочитали махнуть рукой на такую машину, то сейчас, после того как мы показали, что можем добиться возврата 10-15 машин в год, отношение начало меняться», - подчеркивает адвокат.

Угон угнанного

Говоря о системном подходе к отчуждению краденых автомобилей в пользу государства, а точнее госчиновников, нельзя не привести нескольких примеров. По словам Решко, сегодня он ведет более 10 дел в отношении угнанных в Европе и РФ автомобилей, возврат которых законным владельцам тормозится украинской стороной.

Так, автомобиль BMW X6, украденный в Германии, конфискован в пользу государства. Дело о возврате в пользу страховой компании "SOVAG" слушается сейчас в ужгородском суде.

Автомобиль BMW M3, украден в Германии, конфискован в пользу Украины. Ужгородский суд вынес решение о возврате авто в пользу страховой компании "ALLIANZ", однако оно обжаловано прокуратурой Закарпатской области и Государственной исполнительной службой Ужгорода.

Автомобиль BMW X6, угнанный в Италии, конфискован Управлением юстиции в АР Крым. Севастопольский апелляционный суд вынес решение о возврате авто в пользу СК "ALLIANZ", но оно не выполняется.

Автомобиль BMW X6, украденный в России, конфискован Управлением юстиции в АР Крым. Решение Севастопольского апелляционного суда о возврате в пользу СК "РОСНО" не выполняется.

И так далее и тому подобное… При этом заметьте, все автомобили как на подбор, если не внедорожник премиум-класса, то уж, как минимум, тройка BMW в спортивной модификации. А как же, это пусть где-нибудь в Австрии чиновники высшего ранга катаются на Skoda Octavia, наши так унижаться не станут. Если опасаются, что начальство за дорогие машины может и заругать, то пойдут на штрафплощадку, глядишь, и подберут что-нибудь посимпатичней. Жалко только, что наиболее интересные экземпляры на этих самых штрафплощадках не задерживаются.

По информации Решко, со штрафплощадки Печерского РОВД города Киева не так давно «уехал» в неизвестном направлении Volkswagen Touareg, украденный в России. Такая же судьба постигла и Bentley Continental, угнанного в Москве. Еще год назад со штрафплощадки Святошинского РОВД был угнан Jeep Grand Cherokee с австрийской пропиской.

Неужели наша милиция, хотя бы из чувства самоуважения (ведь угнали не у кого-то, а у самих милиционеров), не могла найти такое заметное авто как Bentley Continental?

Решко рассказал, что Вentley был угнан в Москве в 2010 году, а затем задержан в Киеве, где на него уже были оформлены поддельные документы. «Дело по этой машине вел Печерское райотделение МВД. В настоящее время я пребываю в переписке с Печерским РОВД и пытаюсь выяснить, где сегодня находится данный автомобиль. Но пока мне никто так и не предоставил этой информации. Автомобиль находился в частном владении, но после угона и выплаты страховки его владельцу авто принадлежит страховой компании, которой очень трудно объяснить, что происходит в Украине с ее машиной», - сетовал адвокат.

Зарубежные страховые компании, по его словам, в принципе не могут понять, почему автомобили, находившиеся в угоне и обнаруженные украинскими правоохранительными органами, затем исчезают из их же поля зрения.

Пока остается ограничиться констатацией неприглядных фактов, хотя, хотелось бы слышать, как правоохранители и законодатели, озабоченные репутацией страны, борются с подобным бизнесом. И видеть результаты этой борьбы. Хотя бы имея ввиду, что через несколько месяцев состоится набившее оскомину Евро-2012 и значит тысячи зарубежных туристов на собственных авто пересекут нашу границу...

Петр Черных (УНИАН)

P.S. Трудно удержаться, чтобы не привести пример из собственной жизни. Лет пять назад мой знакомый купил Volkswagen Passat, воспользовавшись при этом одной спорной, с точки зрения законодательства, схемой. Большинство, наверное, знает, что в Украине существовала и существует масса всевозможных вариантов, как снизить стоимость автомобиля при его ввозе в страну. Можно со стопроцентной гарантией утверждать, что автомобиль, о котором идет речь, в угоне не числился, а был приобретен на вполне законных основаниях, но в соседней стране (формально авто принадлежало гражданину Молдовы, а в Украине эксплуатировалось по доверенности). Знакомому не повезло, вскоре он был остановлен сотрудниками ГАИ, у которых, видимо, была «разнарядка» задерживать именно «молдавские» авто. Он расстроился, но не так, чтобы уж очень, - при самых плохих раскладах ему грозил крупный штраф. Только в случае отягчающих обстоятельств можно было опасаться остаться без машины, но таковых вроде не было. Да и вообще, по укромолдавским доверенностям в нашей стране тогда ездили тысячи авто. Но не в этот раз - автомобиль конфисковали, и пока знакомый пытался вернуть его через суд, у машины нашелся новый владелец. И кто бы вы думали? Правильно, Государственная исполнительная служба Министерства юстиции, а точнее один из ее региональных сотрудников. На этом дело и закончилось – какой же судья в здравом уме пойдет против департамента Минюста. Вся эта история к тому, что еще не известно, кому хуже – иностранцам, чьи машины исчезают на территории Украины как корабли в Бермудском треугольнике, или украинцам, которые в этом треугольнике живут…