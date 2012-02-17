УЗ завершит передачу грузовых вагонов госкомпаниям до конца 1-го квартала

17:23, 17 февраля 2012
Транспорт/Связь
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Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") намерена до конца первого квартала 2012 года завершить передачу грузовых вагонов на баланс государственных компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в пятницу сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир КОРНИЕНКО.
«Я думаю, что это вопрос первого квартала, но, возможно, на второй тоже что-то останется», - сказал он.
В.КОРНИЕНКО отметил, что передача вагонов из инвентарного парка на баланс государственных компаний «это чисто технически достаточно сложный процесс».
«Нужно каждому вагону поменять номер, а для этого вагон нужно найти, завести ему карточку учета и т.д. Но сначала его нужно «поймать», чтобы он пришел, разгрузился, пришел в депо и т.д.», - сказал он.
Также В.КОРНИЕНКО отметил проблему невозврата вагонов с территории России и стран СНГ, вызванную более низкой стоимостью украинских вагонов.
«С тех пор, как Россия ликвидировала инвентарный парк и передала вагоны на баланс государственных компаний, разница в тарифах составила 2,5-3 раза. Поэтому тот, кто успел поймать в России наш вагон, старается не отпускать его, использовать на полную и возвращает только на ремонт», - сказал он.
По словам В.КОРНИЕНКО, затраты на ремонт грузовых вагонов из-за такой ситуации возросли в три раза.
«Вагоны очень сильно портятся. Раньше достаточно было 30 тыс. на ремонт, сейчас и 100 тыс. мало», - сказал он.
В то же время В.КОРНИЕНКО отметил, что «когда закончится эта передача, перебоев с предоставлением вагонов будет меньше, но сказать, что их не будет вообще, - нельзя, потому что вагонов не хватает».
Справка УНИАН. Реорганизация грузовых перевозок, в частности, предусматривает, что инвентарный парк грузовых полувагонов будет передан на баланс ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон». Также на балансе «Укрспецвагона» будут находиться окатышевозы.
С передачей вагонов на баланс государственных предприятий статус парка изменится с «инвентарного» на «собственный»..
Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов, из них в нерабочем состоянии находятся примерно 10,5 тыс. ед. Около 7 тыс. ед. грузового подвижного состава находится на территории стран СНГ. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.

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