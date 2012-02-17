Транспортникам удалось обеспечить бесперебойную работу морпортов зимой - Корниенко

Украинские транспортники в зимний период обеспечили бесперебойную работу морских портов и проводку судов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в пятницу сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир КОРНИЕНКО.

«Наши морские порты все сегодня работают. Разная только степень работы. Ледовая кампания увеличила время судозахода, но самое главное - мы нигде не остановились», - сказал он.

По словам В.КОРНИЕНКО, «крымские порты все чистые, они работают. Практически без потерь работают одесские порты, более тяжелая ситуация на николаевских портах - там работают с буксирами ледового класса».

В то же время, В.КОРНИЕНКО отметил, что в акватории Азовского моря «обстановка более тяжелая». «Там работают только с буксирами ледокольного класса, там проблемы с заходами имеются», - сказал он.

Также, по словам В.КОРНИЕНКО, «сложная ситуация на Керченском канале, но она управляемая, там работают наши ледоколы».

В.КОРНИЕНКО сообщил, что для проводок судов и обеспечения работы морских портов на сегодня используется один ледокол «Капитал Белоусов» и 4 буксира ледокольного класса.

«У нас один ледокол и около четырех буксиров ледокольного типа, которые работают. Это и портовые, и суда «Дельта-лоцмана», это те, которыми мы оперируем. Самое главное, что мы не допустили остановки ни одного порта. По началу достаточно сложно было, а сейчас легче, потому что мы пробили канал», - сказал он.

В то же время, В.КОРНИЕНКО отметил, что «все европейские страны из-за ледовой обстановки закрыли судоходство по Дунаю".

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Справка УНИАН. По состоянию на начало февраля, практически во всех портах Украины, за исключением портов «Севастополь», «Ялта» и «Феодосия», была объявлена ледовая кампания, толщина льда в акваториях украинских портов колеблется от 10 до 25 см.

Лоцманские проводки судов по Бугско-Днепровско-Лиманскому и Херсонскому морским каналам осуществляются только с буксирным сопровождением буксирами ледового класса.

Лоцманские проводки судов по Керчь-Еникальскому каналу и в порты Азовского моря осуществляются с обязательным ледокольным сопровождением ледоколами «Капитан Белоусов» (Украина), «Капитан Демидов» и «Капитан Крутов» (оба - Россия).