До конца года стоимость грузовых перевозок повысится на уровень инфляции

До конца 2012 года стоимость грузовых перевозок повысится на уровень инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в пятницу сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир КОРНИЕНКО.

«По грузовым перевозкам в 2012 году будет повышение, но это даже не повышение, а компенсация по инфляционным процессам. Процент подорожания будет ничтожный, не выше уровня инфляции. Больше нам правительство не позволило», - сказал он.

Комментируя информацию о повышении в 2012 году стоимости пассажирских железнодорожных перевозок в купе на 12%, В.КОРНИЕНКО отметил, что «это минимум из того, что нам позволили, поскольку мы подавали немножко другие документы, но решает это Кабинет министров, хотя убытки от пассажирских перевозок около 6 млрд.».

В то же время, В.КОРНИЕНКО сообщил, что стоимость перевозок в плацкартных и спальных вагонах до конца 2012 года не изменится.

Как сообщал УНИАН, по информации вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА, до конца 2012 года пассажирские перевозки в купе подорожают на 12%, а стоимость грузовых железнодорожных перевозок в Украине в полувагонах в течение первого полугодия 2012 года может вырасти на 5-14%.

Ранее «Укрзализныця» заявляла, что перевозки грузов в полувагонах в ходе реорганизации системы грузовых перевозок в Украине подорожают на 30%.