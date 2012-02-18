Укрпочта вводит в оборот марки с изображением главных стадионов Евро-2012

Укрпочта 20 февраля 2012 года по проекту «Собственная марка» вводит в обращение почтовые марки с изображением главных спортивных арен Киева, Донецка, Львова и Харькова.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

В частности, это персонифицированные марки № 1183 «Украина - футбольная страна. г. Киев. НСК «Олимпийский», № 1184 «Украина - футбольная страна. г. Харьков. ОСК «Металлист», № 1185 «Украина - футбольная страна. Донецк. «Донбасс Арена», № 1186 «Украина - футбольная страна. г. Львов. «Арена Львов». Эти марки имеют купон, предназначенный для печати сюжетов по заказам граждан или организаций.

Буквенное обозначение цен марок «V» соответствует тарифу пересылки неприоритетного простого письма весом до 20 г в пределах Украины.

Каждый маркированный лист защищен - имеет микрошрифт: «Е. Якимова». В листе по 14 марок и по столько же купонов печати изображения. Тираж каждой марки - 99 тыс. 988 экземпляров.

Кроме того, к проведению в Украине матчей финала Чемпионата Европы-2012 Укрпочта изготовила специальные почтовые наборы - конверты с изображением стадионов городов-хозяев финальных соревнований с вложенными листами бумаги для писем. Их можно приобрести в отделениях почтовой связи Украины.