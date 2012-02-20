Украина заняла 12-е место среди стран-распространителей спама

Согласно результатам исследования «Лаборатории Касперского», Украина в 2011 году заняла 12-е место среди стран - распространителей спама.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Среди стран - лидеров распространения незапрошенной корреспонденции в 2011 году произошли значительные изменения. Лидер 2010 года, США, по итогам прошедшего года даже не вошли в первую десятку рейтинга. Аналогичным образом изменились и позиции России, которая переместилась с 3-й на 9-ю строчку.

Возглавила же рейтинг стран-распространителей спама Индия (сгенерировала 12,3% спама в 2011 году), прежде занимавшая второе место. Далее за ней следуют Бразилия (7,5%) и Индонезия (7%), поднявшиеся с 5-й и 16-й позиции соответственно. Доля спама Украины в общемировом спаме в 2011 году составила 2,5%.

Региональное распределение источников спама в 2011 году не претерпело существенных изменений, и больше всего почтового мусора по-прежнему распространяется с территории государств Азии, Латинской Америки и Восточной Европы.

2011 год продолжил тенденцию последних лет, продемонстрировав положительную динамику снижения количества спама. Активизация борьбы с ботнетами в 2010 году не прошла бесследно и привела к снижению объема почтового мусора, который с пикового значения в 85,2% в 2009 году опустился до 80,26% по итогам прошлого года.

Однако сокращение количества спам-сообщений сопровождалось тревожной тенденцией, связанной с тем, что почтовый мусор становится все более опасным. В 2011 году доля писем с вредоносными вложениями увеличилась в 1,7 раз по сравнению с предыдущим годом и составила 3,8%. Злоумышленники, которые стоят за рассылкой таких сообщений, активно прибегают к использованию методов социальной инженерии. С этой целью они могут маскировать свои послания под официальные уведомления от органов власти или интернет-ресурсов, заманивать пользователей предложениями различных подарков и др.

Одной из ярких тенденций минувшего года стал так называемый целевой фишинг, распространявшийся злоумышленниками по заранее выбранным адресам пользователей. Как правило, такие рассылки преследуют одну цель – завладеть регистрационными данными пользователей для получения доступа к их аккаунтам в интернет-сервисах, онлайн-банкинге или для кражи конфиденциальной информации компании-работодателя. Примером этого могут служить персонифицированные письма, в которых в отличие от традиционного спама содержится личное обращение к получателю. Такие рассылки немногочисленны, что существенно осложняет борьбу с ними с помощью защитного ПО.

Не остались без внимания спамеров и громкие события года, которые традиционно используются злоумышленниками для обмана пользователей. Землетрясение в Японии, смерть ливийского лидера Муаммара Каддафи и северокорейского вождя КИМ Чен Ира фигурировали в так называемых «нигерийских» письмах, которые рассылались с целью мошенничества.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2011 года выручка компании превысила 612 млн. долларов США.

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