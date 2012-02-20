ПЖД намерена электрифицировать участок дороги Запорожье – Пологи – Камыш-Заря

Приднепровская железная дорога намерена электрифицировать участок магистрали Запорожье – Пологи – Камыш-Заря.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, в 2012 г. будет создан проект электрификации.

Согласно сообщению, реализация данного проекта позволит перевести на электротягу шрузовые перевозки сырья из Кривого Рога и Запорожья на металлургические предприятия Донецкого региона и Мариуполя.

Пропускная способность участка увеличится на 25%. Как ожидается, экономическая эффективность электрификации участка Запорожье – Пологи – Камыш-Заря составит 258,5 млн. грн. за год, в том числе 14,7 млн. грн. – за счет увеличения скорости движения грузовых поездов. Количество вредных выбросов атмосферу сократится 96,6 тыс. тонн, а потребление топлива - на 29,7 тыс. тонн ежегодно.

В 2011 году Приднепровская железная дорога потратила на модернизацию контактной сети и средств электрификации почти 13,5 млн. гривен.