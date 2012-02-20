ПЖД направила на модернизацию контактной сети и электрификацию 13,5 млн. грн.

Приднепровская железная дорога в 2011 г. увеличила объем инвестиций в модернизацию контактной сети и средств электрификации на главных направлениях грузового и пассажирского движения, направив на эти цели около 13,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В частности, в прошлом году модернизировано открытое распределительное устройство 110-154 кВ на станции Чаплино, аккумуляторные батареи на станциях Нижнеднепровск-Узел, Якимовка, Железняково, устройства ЛЭП автоблокирования на участке Синельниково-1–Запорожье, а также автомотрисы на общую сумму 3 млн. 248 тыс. грн.

По данным пресс-центра, значительные объемы работ также выполнены в рамках подготовки инфраструктуры Приднепровской ж/д к внедрению скоростного движения на участке Днепропетровск-Лозовая.

В 2011 г. здесь отремонтировано и модернизировано 91,6 км контактной подвески, заменено 20,36 км изношенных проводов, 8 км несущего троса, 262 опоры контактной сети и анкера, 504 изолятора, 5 жестких поперечин на сумму почти 10,2 млн. грн.