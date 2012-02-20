Польская PKP не намерена повышать цены на проезд на Евро-2012

Варшава . Польская государственная железнодорожная компания PKP Intercity не намерена повышать плату за проезд в поездах во время проведения в стране финала чемпионата Европы по футболу, который пройдет в начале лета в Польше и Украине.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании, отвечая на запрос агентства.

Специализирующаяся на перевозках на длинных трассах PKP Intercity отметила, что график дополнительных поездов и цены тарифов будут утверждены до марта текущего года.

"Сейчас мы не прогнозируем изменения цен на время Евро-2012", - отметили в пресс-службе.

Компания сообщила, что билеты на поезда в Украину стоят от около 40 до 150 евро в зависимости от поезда и маршрута.

Дешевле всего стоит билет на поезд Краков-Львов (от 40 до 70 евро), а самое дорогое сообщение - Вроцлав-Киев (от 90 до 150 евро).

Билеты из польской столицы Варшавы в Киев стоят от 70 до 120 евро.

PKP Intercity не уточнила, сколько поездов будут отправляться в Украину во время Евро-2012 и какой пассажиропоток компания прогнозирует между странами на время чемпионата.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году PKP Intercitу перевезла 36,6 млн. пассажиров (в том числе 1,8 млн. на международных трассах), что составило около 14% всех перевезенных пассажиров в Польше.

Справка УНИАН. PKP Intercity входит в созданную в 2001 году в рамках реструктуризации железнодорожного транспорта Польши государственную компанию PKP и специализируется на перевозках пассажиров между крупнейшими польскими городами.