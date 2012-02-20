ЛЖД оборудует электронной системой участок Львов-Здолбунов

Львовская железная дорога планирует в 2012 году оборудовать участок скоростного движения Львов-Здолбунов электронной системой, позволяющей в реальном времени отслеживать местонахождение оборудованного системой локомотива и передавать на сервер его скорость и другие важные параметры движения.

Как сообщает пресс-служба ЛЖД, разработчики системы объехали основные направления железной дороги, зафиксировали координаты неподвижных объектов и нанесли их на соответствующую электронную схему.

На первом этапе разработки комплекса специалисты провели работу с электронного описания 181 станции, 244 остановочных пунктов, 369 светофоров, более полутысячи переездов, несколько мостов и многих других объектов, расположенных на главном ходу ЛЖД в направлении Ужгорода, Красного и Мостиска.

Благодаря системе, диспетчер получает необходимые ему данные для оптимизации движения поезда и перевозочного процесса в целом.

На сегодня - это первый шаг в построении целостной электронной схемы.

Для получения информации о локомотивах на них должны быть установлены соответствующие навигационные электронные устройства.

«На мониторе компьютера можно будет увидеть весь перевозочный процесс. Это, в свою очередь, даст возможность взаимодействия с автоматизированной системой управления грузовыми перевозками и другими системами», - говорится в сообщении ЛЖД.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.