В аэропорту Франкфурта-на-Майне из-за забастовки отменены свыше 230 рейсов

Брюссель. Сегодня в аэропорту Франкфурта-на-Майне из-за забастовки авиадиспетчеров отменены 232 авиарейса.

Об этом УНИАН сообщили в европейской организации по безопасности авиадвижения «Евроконтроль».

При этом в среднем задержка с выполнением других авиарейсов составляет 60-70 минут.

Согласно данным организации, забастовка продлена до 23.00 21 февраля.

В связи с этим Евроконтроль ожидает, что завтра будут отменены еще 160 авиарейсов.