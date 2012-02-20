В аэропорту Франкфурта-на-Майне из-за забастовки отменены свыше 230 рейсов
16:58, 20 февраля 2012Транспорт/Связь
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Брюссель. Сегодня в аэропорту Франкфурта-на-Майне из-за забастовки авиадиспетчеров отменены 232 авиарейса.
Об этом УНИАН сообщили в европейской организации по безопасности авиадвижения «Евроконтроль».
При этом в среднем задержка с выполнением других авиарейсов составляет 60-70 минут.
Согласно данным организации, забастовка продлена до 23.00 21 февраля.
В связи с этим Евроконтроль ожидает, что завтра будут отменены еще 160 авиарейсов.
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