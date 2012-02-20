ПЖД и компания “Авлита” утвердили параметры использования вагонов

АО «Стивидорная компания «Авлита» и ГП «Приднепровская железная дорога» (ПЖД) утвердили «Единый технологический процесс» (ЕТП) - документ, регламентирующий параметры подачи, выгрузки, погрузки и уборки вагонов.

Как сообщает пресс-служба “Авлиты”, ЕТП содержит требования по соблюдению и исполнению нормативов как со стороны предприятия, так и ПЖД (станция примыкания — Мекензиевы Горы).

ЕТП разработан в соответствии с законом Украины «О железнодорожном транспорте», положениями Устава железных дорог Украины, Правилами перевозки грузов на железнодорожном транспорте Украины, а также актами обследования условий работы на подъездном пути АО «СК «Авлита», технико-распорядительного акта и технологического процесса станции Мекензиевы Горы и других нормативных документов.

“ЕТП призван обеспечивать четкое взаимодействие и единый ритм в обработке вагонов на подъездном железнодорожным пути предприятия и на станции примыкания на основе единой технологии. ЕТП является основой договорных отношений между ПЖД и «Авлита»”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Справка УНИАН. АО «Стивидорная компания «Авлита» располагает двумя глубоководными причалами в акватории незамерзающей круглый год Севастопольской бухты. Специализация «Авлиты» — перевалка металлопродукции и зерна. Мощности компании позволяют переваливать грузы со всех видов транспорта на морской.

Общая годовая пропускная способность перегрузочного комплекса составляет до 5,5 млн. тонн грузов, из которых 2 млн. тонн приходится на металлопродукцию и 3,5 млн. тонн — на зерно.

Предприятие оперирует зерновым терминалом емкостью 170 тыс. тонн одновременного хранения. Производительность станции приема зерна с железнодорожных вагонов — 1200 тонн в час, с автотранспорта — 300 тонн в час. Производительность погрузки судна составляет до 2400 тонн в час.

Перевалочные мощности включают 15 кранов, в том числе 5 причальных портальных кранов «Liebherr» и «Gottwald» последнего поколения.

100% акций АО "СК "Авлита" принадлежит "СКМ" (Систем Кэпитал Менеджмент). Стратегическое управление АО «СК «Авлита» осуществляет ООО «Портинвест» — портовый холдинг СКМ.

В 2011 году «Авлита» увеличила перевалку генеральных и сыпучих грузов на 12,5% по сравнению с 2010 годом – до 3,61 млн. тонн.

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн. тонн грузов и более 90 млн. пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Приднепровская железная дорога в 2011 году увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,697 млн. тонн, объемы пассажирских перевозок возросли на 1,8% - до 9,842 млн. человек.