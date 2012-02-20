ПЖД введет специальные бригады для подготовки поездов к рейсу

Приднепровская железная дорога планирует ввести на большинстве поездов, которые формируются на вокзале Днепропетровск специальные экипировочные бригады для подготовки поездов к рейсу.

Как говорится в сообщении пресс-службы ПЖД, с 15 декабря 2011 года в Днепропетровском пассажирском вагонном депо такие бригады работают в вагонах первого класса поезда № 79/80 сообщением Днепропетровск-Киев.

Экипировочные бригады за счет оптимизации непроизводственных расходов позволили сэкономить в Днепропетровском пассажирском вагонном депо более 104 тыс. грн.

«После возвращения поезда из столицы его проводники только собирают в своих вагонах постель, посуда и мусора. После этого специалисты экипировочных бригад убирают, моют, укомплектовывают вагоны свежим постельным бельем и пищевой продукцией (чай, кофе, печенье и т.д.) для реализации пассажирам в следующих рейсах», - говорится в сообщении ПЖД.

Сейчас в составе двух деповских экипировочных бригад 23 человека - по 11 работников в каждой и 1 человек на замене.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн. тонн грузов и более 90 млн. пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Приднепровская железная дорога в 2011 году увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,697 млн. тонн, объемы пассажирских перевозок возросли на 1,8% - до 9,842 млн. человек.