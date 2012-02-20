В составе поезда Киев-Ужгород появился вагон класса «люкс»

В составе поезда № 81/82 сообщением Киев-Ужгород появился вагон повышенной комфортности класса «люкс»

Как говорится в сообщении пресс-службы Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в вагонах класса «люкс» предусмотрены душ, умывальник, экологически чистый туалет, телевизионная панель с DVD-плеером, персональный кондиционер, два просторных спальных места, возможность подключения Internet.

Пассажирское купе вагона класса «люкс» оборудовано широким диван-кроватью на нижнем ярусе и просторной кроватью - на верхнем, вместительным шкафом для одежды и багажа, столом-трансформером, креслом, аудио-видео системой.

В каждом купе есть туалетная комната с умывальной столиком, душевой установкой и вакуумным унитазом. Ширина туалетной комнаты — 0,87 м, длина — 1,42 м.

Ширина купе (без учета размеров туалетной комнаты) — 1,76 м, длина — 2,6 м, ширина кровати нижнего яруса — 1,2 м, верхней полки — 0,85 м.