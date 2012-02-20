В центре Киева произошло ДТП с участием шести автомобилей

В центре Киева возникло дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей, травмирована женщина-пассажир.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в городе Киеве, сегодня около 11.00 в Печерском районе Киева на перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Ивана Кудри произошло столкновение трех автомобилей: «Mercedes - Benz Е 320», «Mitsubishi Lancer» и «Hyundai Sonata».

После столкновения автомобилем «Hyundai Sonata» был совершен наезд на припаркованные в крайней правой полосе автомобили «Toyota Land Cruiser», «Hyundai ix35» и «Volvo S80».

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что 40-летний водитель «Mercedes - Benz Е 320», житель Киевской области, двигаясь по бульвару Леси Украинки со стороны улицы Киквидзе и выполняя поворот влево на улицу И.Кудри, не уступил дорогу «Mitsubishi Lancer», ехавшему в направлении Печерского моста, и совершил с ним столкновение. После этого произошло столкновение автомобиля «Mitsubishi» с автомобилем «Hyundai». А последний после удара улетел на припаркованные авто.

Во время аварии была травмирована 39-летняя пассажирка автомобиля «Hyundai Sonata».

Начато расследование обстоятельств ДТП.