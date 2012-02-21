"Укрзализныця" начала испытания системы GPS-навигации в локомотивном хозяйстве

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») начала на Одесской, Южной и Юго-Западной железной дорогах испытания GPS/GPRS систем, которыми в будущем будут оборудованы все локомотивы.

Как говорится в сообщении пресс-службы «Укрзализныци», переданном агентству УНИАН, для испытания системы ГП «Оризон-Навигация» и предприятие «Бениш GPS» оборудуют системами по 4 электровоза серии ВЛ-80 Одесской и Юго-Западной железных дорог. Компания «Хартеп» оборудует своими приборами 2 электровоза серии ВЛ11 на Южной железной дороге.

Испытания продлятся до середины марта текущего года и по их итогам будет принято решение по оборудованию 1100 электровозов системами GPS/GPRS.

Передача информации будет осуществляться с помощью технологии GPRS через каналы операторов мобильной связи Киевстар GSM и МТС.

АРМ для определения местонахождения локомотивов, оборудованных GPS, будут установлены в службах локомотивного хозяйства Одесской, Юго-Западной и Южной железных дорог, а также в Главных управлениях «Укрзализныци».

«Информация о местонахождении локомотивов в реальном времени - первый шаг к созданию единой электронной карты железных дорог, что поможет оптимально использовать имеющийся подвижной состав для организации перевозочного процесса», - говорится в сообщении «Укрзализныци».