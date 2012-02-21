ПЖД в 2012 г. направит на модернизацию средств электрификации 46,5 млн. грн.

Приднепровская железная дорога в 2012 году направит 46,5 млн. грн. на модернизацию контактной сети и средств электрификации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В частности, в текущем году планируется модернизировать специальный самоходный подвижной состав и ряд аккумуляторных батарей, обновить открытые распределительные установки на подстанциях Почтовая, Нижнеднепровск-Узел и Мусиевка, установить быстродействующие выключатели постоянного тока 3,3 кВт. На эти цели будет использовано 21 млн. грн.

На участке внедрения скоростного движения Днепропетровск-Лозовая планируется модернизировать 302 км контактной подвески, обновить 33 км изношенного контактного провода и 19 км несущего троса, 116 опор контактной сети и анкеров, заменить на полимерные белее 5,9 тыс. изоляторов.

ПЖД также намерена модернизировать 20,1 км линий автоблокировки электроснабжения, осветительных сетей на 30 станциях, переездах и платформах. Стоимость работ на участке Днепропетровск-Лозовая превысит 25,5 млн. грн.