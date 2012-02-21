Законопроект о морских портах принят в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный проект закона «О морских портах» (рег. №9712).

Законопроект определяет правовые, экономические, социальные и организационные основы деятельности в морских портах Украины, создает правовую основу для привлечение частных инвестиций в отрасль, регламентирует систему взаимоотношений между государством и частными инвесторами.

Законопроект предусматривает, в частности, создание равных условий и обеспечение конкуренции среди субъектов хозяйствования, производящих одинаковую продукцию в пределах территории и акватории морского порта, разграничение функций обеспечения безопасности мореплавания и надзора (контроля) за безопасностью, недопущение дискриминации в доступе к объектам портовой инфраструктуры порта общего пользования.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года Верховная Рада отклонила проект закона №0881 о морских портах, подготовленный народными депутатами Украины.

В отличие от него, в правительственном законопроекте, в частности, из понятия «акватория морского порта» изъята норма о включении в ее состав земель водного фонда и усовершенствован механизм реорганизации и последующей приватизации морских портов, в том числе, дополнительно предусмотрен механизм расторжения договоров купли-продажи, договоров аренды причалов и земли, исключено ограничение, устанавливающее, что государству при создании предприятия со смешанной формой собственности, при любых фактических размерах долей, должно принадлежать не менее 50%.

Также в правительственном законопроекте закреплена легитимность работы морских терминалов, которые находятся на отдаленных от основной территории порта земельных участках, исключено понятие «резервный фонд земель морских портов» и весь механизм его регулирования, внесены ряд изменений, касающихся регулирования искусственных земельных участков, и предусматривается принятие системных изменений в законодательство на уровне Земельного и Водного кодексов.

Кроме того, урегулированы разногласия с Минприроды по балластным и сточным водам (запрещен сброс с торговых судов нефтяных остатков, необработанных сточных вод, отходов и мусора), определен исключительный перечень услуг, которые могут предоставляться государственными предприятиями, установлена норма о бесплатном предоставлении помещений Государственной таможенной службе и Государственной пограничной службе при организации пропуска через государственную границу.