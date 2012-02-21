Диспетчеры франкфуртского аэропорта продлили забастовку до 24 февраля

Диспетчеры франкфуртского аэропорта продлили забастовку еще на три дня - до 24 февраля.

Как передает Лента.ру, по данным Spiegel, сотрудники аэропорта, требующие повышения зарплаты, прекратят бастовать только в пятницу, в 23:00 по местному времени. Первоначально они планировали вернуться к работе уже 22 февраля в 05:00.

Из-за забастовки авиакомпаниям ежедневно приходится отменять более сотни рейсов, большинство из которых приходится на Lufthansa. Компания каждый день публикует на своем сайте список аннулированных рейсов на ближайшие сутки. В частности, Lufthansa опубликовала перечень 160 рейсов, запланированных на 21 февраля и отмененных из-за забастовки, а также восемь перелетов, которые не будут выполнены 22 февраля.

Авиакомпания Air Berlin отменила четыре перелета между Франкфуртом и Берлином. Авиакомпании самостоятельно решают, какие рейсы будут аннулированы, и стараются, чтобы это были рейсы внутри страны или на средние расстояния по Европе.

Забастовку в аэропорту Франкфурта проводят с 16 февраля около 200 авиадиспетчеров, которые отвечают за передвижение самолетов по взлетно-посадочным полосам и территории аэродрома. Отказаться от работы их призвал профсоюз работников управления воздушным движением (GdF), в котором они состоят. GdF в течение нескольких месяцев не мог договориться с компанией Fraport AG, владеющей и управляющей аэропортом, о новых окладах для диспетчеров. В Fraport требования профсоюза повысить зарплаты считают завышенными, а забастовки воспринимают как шантаж.

Чтобы минимизировать количество отмененных рейсов, а вместе с ними и финансовые потери, компания Fraport привлекла к работе бастующих диспетчеров временных сотрудников. Представитель GdF Матиас МААС (Matthias Maas) раскритиковал такую тактику и призвал Fraport вернуться за стол переговоров. Он усомнился в том, что новым сотрудникам хватает квалификации. Кроме того, у них может не быть официальных разрешений на работу диспетчера.