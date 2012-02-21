ВОЛЯ завершила первый этап модернизации сети в Днепропетровске

Компания ВОЛЯ, ведущий украинский провайдер кабельного телевидения и Интернета, завершила первый этап модернизации сети в Днепропетровске. Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

В результате проведенных работ по модернизации и установке нового телекоммуникационного оборудования повысилась надежность работы сети, была обеспечена большая пропускная способность каналов и повышение качества передачи сигнала. Модернизация сети проводилась практически во всех районах города.

Как отметила А.СИГДА, при модернизации особое внимание уделялось расширению пропускной способности каналов, благодаря чему существенно повысилась скорость соединений с интернет-ресурсами и удобство их использования абонентами ВОЛИ. В частности, за счет улучшения качественных характеристик доступа к Интернету средняя скорость доступа, как скачивания, так и загрузки, выросла в 1,5–2 раза.

«Модернизация заложила необходимый фундамент для качественного запуска новых сервисов и услуг», - сообщила она.

Напомним, что с осени 2011 года ВОЛЯ начала работы по улучшению качественных характеристик услуг, стандартизацию систем мониторинга качества и внедрение единых стандартов обслуживания абонентов.

Благодаря проведенной работе, абоненты в Днепропетровске теперь получают более 140 цифровых телеканалов. Было улучшено наполнение пакетов и добавлено около 20 новых тематических телеканалов. Среди них – рейтинговые развлекательные, спортивные, познавательные и киноканалы.

Днепропетровские абоненты получили возможность мгновенно оплачивать услуги с помощью платежных карт VISA/Master Card через интернет-системы или платежные терминалы. Была налажена информационно-консультационная поддержка клиентов через круглосуточный колл-центр. А в начале декабря ВОЛЯ открыла новый комфортный центр по обслуживанию абонентов компании.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером, предоставляющим комплексную мультисервисную услугу: доступ к телепрограммам и видео-по-запросу, коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.