Польские железные дороги в 2011 году увеличили перевозки

Варшава. Работающие в Польше железнодорожные компании в прошлом году увеличили грузоперевозки на 6%, до 249,3 млн. тонн товаров, а перевозки пассажиров - на 0,6%, до 263,8 млн. человек.

Об этом свидетельствуют данные польской администрации железнодорожного транспорта (UTK), которыми располагает УНИАН.

Грузооборот (с учетом длины трасс) вырос на почти 11% - до 54,2 млн. т/км.

Средняя трасса доставки товаров в прошлом году выросла на 10 километров - до почти 220 километров.

Крупнейшими грузоперевозчиками по объему перевезенных товаров в Польше были компании, входящие в польскую PKP Group с более 56% долей рынка и немецкая DB Schenker с почти 20%.

В грузообороте доля PKP составила почти 70%.

Доля других участников-лидеров рынка составляла от около 6% (DB Schenker) до 7% (CTL и Lotos Kolej).

В Польше в прошлом году ж/д грузоперевозками занимались 53 компании, в том числе 52 из них - на стандартных железнодорожных путях.

По данным UTK, пассажирооборот (с учетом длины трасс) выросла на 1%, до 181 млн. пасс./км.

В прошлом году в Польше пассажирскими перевозками занимались 14 компаний, 3 из которых - нерегулярными.

Лидером по количеству перевезенных пассажиров стала занимающаяся региональными перевозками компания Przewozy Regionalne с 41,5% долей рынка.

За ней с 30,5% долей следует компания Koleje Mazowieckie, которая занимается перевозками в столичном Мазовецком воеводстве, и региональный перевозчик в польском Труймясте (Гданьск-Сопот-Гдыня) PKP SKM - 14,5%.

Доля занимающейся пассажирскими перевозками на длинных трасах PKP Intercity составила 13,9%.

В тоже время по объему пассажирооборота PKP Intercity заняла первое место с 45,6% долей рынка.

В тройку лидеров вошли Przewozy Regionalne (36,4%) и Koleje Mazowieckie (10,4%).

Польские ж/д компании в прошлом году перевезли пассажира в среднем на 68,5 километров (на уровне предыдущего года).