УЗ в апреле завершит электрификацию коридора Львов-Киев-Донецк для скоростных поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в апреле 2012 года полностью завершить электрификацию основного пассажирского коридора Львов – Киев - Донецк для запуска скоростных поездов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», в частности, будет завершена подготовка электрифицированного участка Полтава – Красноград - Лозовая общей протяженностью 176 км.

Также в пресс-службе сообщили, что в 2013-2014 годах будут электрифицированы направления Долинская - Николаев (148 км) и Николаев - Колосовка (105 км) Одесской железной дороги, Волноваха - Камыш-Заря - Запорожье (240 км) Донецкой и Приднепровской железных дорог.

Кроме того, продолжается разработка электрификации участка Ворожба – Сумы - Люботин (225 км) Южной железной дороги.

В настоящее время в Украине протяженность электрифицированных участков составляет 46,4% от общей эксплуатационной длины железнодорожных путей.

До 2016 года «Укрзадизныця» планирует завершить выполнение Программы электрификации, что увеличит протяженность электрифицированных участков до 53-55% общей эксплуатационной длины железнодорожных путей.

Электрифицированные участки пути позволяют увеличить вес поезда и скорость, а также снизить себестоимость перевозок за счет использования электроэнергии.

Справка УНИАН. Программа электрификации железных дорог Украины на 2011-2016 годы стоимостью свыше 17 млрд. грн. была утверждена в июне 2011 года. Программа предусматривает электрификацию 1562 км железнодорожных путей.

На сегодня в Украине электрифицировано 45,5% общей эксплуатационной протяженности железных дорог, доля электротяги в общем грузообороте составляет 89,7%.