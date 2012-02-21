УЗ создаст дополнительный ж/д ход в направлении Крыма и черноморских портов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует создать дополнительный железнодорожный пассажирский и грузовой ход в направлении Крыма и портов Черного моря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», создать такой ход поможет электрификация направления Долинская – Николаев, которое является частью направления Знаменка-Долинская-Николаев-Вадим-Джанкой, протяженностью 148 км, а также участка Николаев-Колосовка (105 км), запланированная на 2013-2014 годы.

Кроме того, электрификация этих участков позволит распределить направления перевозок на преимущественно пассажирские и грузовые, а также перенаправить грузопоток на незадействованные или малоинтенсивные участки.

Также в «Укрзализныце» сообщили, что направление Волноваха-Камыш Заря-Запорожье, электрификация которого также запланирована на 2013-2014 годы, будет использоваться как преимущественно грузовое направление для перевозки сырья из Кривого Рога и Запорожья на металлургические предприятия Донецкого региона и Мариуполя.

Разгрузить направление Конотоп-Дарница-Киев и дальше на запад позволит запланированная на 2013-2014 гг. электрификация участка Ворожба-Сумы-Люботин, который является частью направления Конотоп-Люботин-Полтава.

Справка УНИАН. Программа электрификации железных дорог Украины на 2011-2016 годы стоимостью свыше 17 млрд. грн. была утверждена в июне 2011 года. Программа предусматривает электрификацию 1562 км железнодорожных путей. Выполнение этой Программы электрификации увеличит протяженность электрифицированных участков до 53-55% общей эксплуатационной длины железнодорожных путей. На сегодня в Украине электрифицировано 45,5% общей эксплуатационной протяженности железных дорог, доля электротяги в общем грузообороте составляет 89,7%.

Электрифицированные участки пути позволяют увеличить вес поезда и скорость, а также снизить себестоимость перевозок за счет использования электроэнергии.