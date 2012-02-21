В Беларуси проходят приемочные испытания первого одновагонного дизель-поезда (фото)

В Беларуси проходят приемочные испытания первого одновагонного дизель-поезда ДП-1 для Белорусской железной дороги, сообщили УНИАН в пресс-центре БЖД.

«Конструкторско-технический центр Белорусской железной дороги совместно с Белорусским государственным университетом транспорта провели проверку габаритов и поколесное взвешивание ДП-1 на Гомельском отделении дороги. Кроме того, состоялись сертификационные испытания по вопросам теплопередачи, электроаппаратуры и электрооборудования, пожарной безопасности и охраны труда. На участке Гомель–Василевичи дизель-поезд прошел тормозные испытания», - уточнили на БЖД.

После окончания всей программы испытаний и подписания Акта приемочной комиссии, ДП-1 будет передан в эксплуатацию Белорусской железной дороге.

Справка УНИАН. Производство одновагонного дизель-поезда – совместный проект ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» и польской холдинговой компании «PESA Bydgoszcz SA» при участии ОАО «Минский вагоноремонтный завод». Инициатором проекта выступила Белорусская железная дорога. До конца 2012 года планируется изготовить 6 единиц данной техники.

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