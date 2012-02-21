Крюковский ВСЗ в феврале может уменьшить объемы производства на 30%

Из-за приостановления Кременчугскому сталелитейному заводу действие сертификата соответствия на рамы боковые тележек грузовых вагонов выданных Регистром сертификации на Федеральном железнодорожном транспорте России, Крюковский вагоностроительный завод в феврале уменьшит объемы производства на 30%.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета предприятия Владимир Приходько.

По его словам, предприятие получает литье не только с Кременчугского сталелитейного завода, но и от других поставщиков.

«Однако отмечу, что эта ситуация не играет нам на руку. Уже в феврале мы сделаем 70% от плана. Без этих поставок нам нельзя. Если мы хотели больше 1000 вагонов сделать, то сделаем от 600 до 800 грузовых вагонов»,-сказал В.Приходько.

Напомним, в начале февраля Регистр сертификации на Федеральном железнодорожном транспорте России приостановил Кременчугскому сталелитейному заводу действие сертификата соответствия на рамы боковые тележек грузовых вагонов.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% — до 10750 шт, а пассажирских вагонов уменьшил на 33,3% — до 28 шт.