ВР планирует исключить из разрешительных документов пункты о гражданской авиации

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменения в Закон Украины «О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 230 народных депутатов из 401, зарегистрированного в сессионном зале.

Предлагается исключить из Перечня документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности, утвержденного Законом от 19 мая 2011 года «О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности», ряд пунктов, которыми предусматривается выдача разрешительных документов в сфере гражданской авиации.

В частности, речь идет о разрешении на строительство (реконструкцию) и другую деятельность на приаэродромной территории, на выполнение авиационных работ иностранными эксплуатантами, а также совместными предприятиями и предприятиями, которые полностью принадлежат иностранным инвесторам, сертификате на осуществление авиационных работ эксплуатантом авиационной техники.

Также предусматривается исключение специального разрешения на нерегулярные международные полеты.