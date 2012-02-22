Приватизация железных дорог может рассматриваться после реструктуризации УЗ – Рябченко

Вопрос приватизации железных дорог может рассматриваться после реструктуризации Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил глава Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО.

«Нужно посмотреть, в каком виде «Укрзализныця» буде функционировать, и какое состояние будет после реструктуризации… Тогда можно будет говорить об инвесторе», - сказал А.РЯБЧЕНКО.

При этом он отметил, что приватизации «Укрзализныци» как единого комплекса ожидать не стоит.

«В целом приватизации железных дорог как единого комплекса, чтоб мы подали контрольный пакет акций, я думаю, не будет. Для Украины это невозможный вариант», - сказал А.РЯБЧЕНКО.

Справка УНИАН. Планируется, что реформирование железнодорожного транспорта Украины будет происходить в три этапа. На первом этапе (2012-2013 годы) будет создана единая государственная акционерная компания и будут распределены функций между нею и государством. На втором этапе (2013-2015 годы) будет образованы вертикально интегрированные производственно-технологические системы железнодорожного транспорта, структурированные по видам деятельности. На третьем этапе (2016-2019 годы) будет ликвидировано перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и образовано хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок. В конце 2011 года «Укрзализныця» начала реорганизацию структуры грузовых железнодорожных перевозок, в ходе которой с 1 января 2012 года начал свою работу Украинский транспортно-логистический центр, основная задача которого - оптимизировать грузовые перевозки внутри страны за счет централизованного управления вагонами всех украинских собственников грузового подвижного состава.

Также в Украине произошла смена статуса украинского грузового подвижного состава с инвентарного на собственный путем передачи парка в две государственные операторские вагонные компании: «Дарницкий вагоноремонтный завод» и «Укрспецвагон».