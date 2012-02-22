С июня 2013 г. пассажирские автобусы и грузовики должны быть оснащены тахографами

С 1 июня 2013 года автобусы, используемые для нерегулярных и регулярных специальных пассажирских перевозок, для регулярных пассажирских перевозок на междугородных автобусных маршрутах протяженностью от 50 до 150 км, а также грузовые автомобили с полной массой свыше 12 тонн должны быть оснащены тахографами.

Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры (№659 от 29 декабря 2011 г.) «О внесении изменений в приказ Минтранссвязи от 07.06.2010 г. №340» размещен на официальном сайте ведомства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, этим приказом вносятся изменения в положение о рабочем времени и времени отдыха водителей колесных транспортных средств.

Согласно приказу, до вступления в силу обязательного использования тахографов водитель должен вести индивидуальную контрольную книжку водителя.

«Установка тахографов позволит усовершенствовать контроль за безопасностью автомобильных перевозок на междугородных автобусных маршрутах, в том числе проследить за периодами работы и отдыха водителей, скоростью движения на протяжении всей рабочей смены, а также будет способствовать уменьшению количества ДТП из-за переутомления водителей во время перевозок», - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, приказом изменен режим труда и отдыха водителей. Так, после управления транспортным средством в течение четырех часов водитель должен сделать не менее 45-минутный перерыв для отдыха и питания. Этот перерыв может быть заменен 15-минутными перерывами, распределенными на весь период нахождения водителя за рулем.

Справка УНИАН. Тахограф - контрольный бортовой регистрирующий прибор в составе транспортного средства, предназначенный для контроля и регистрации скорости движения, пробега автомобиля, периодов труда и отдыха экипажа.

Приказ о применении тахографов относится к приоритетным сферам адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС, определенным законом Украины «Об Общегосударственной программе адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза».