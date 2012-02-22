Польша намерена разрешить введение в эксплуатацию незавершенных дорог

Варшава. Польское правительство на своем заседании во вторник, 21 февраля, одобрило законопроект, которым планируется разрешить во время Евро-2012 проезд на недостроенных дорогах.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польского правительства. "В законопроекте определено, что строительный надзор сможет разрешить к использованию дороги, несмотря на невыполнение части отделочных работ, других строительных работ или невыполнения требований в сфере охраны природы, которые не влияют на безопасность дорожного движения", - отметила пресс-служба.

В правительстве отметили, что такие дороги смогут получить временную разрешение на их использование.

"Это решение необходимо для улучшения автомобильного движения в нашем государстве. Оно - также после Евро-2012, будет способствовать скорейшему введению дорог в эксплуатацию", - отметила пресс-служба.

Справка УНИАН. В Польше к Евро-2012 не будет завершено полностью строительство автострад А1 и А4, как планировалось ранее, и остается под вопросом введение в эксплуатацию автострады А2, которая должна соединить Берлин с Варшавой.

А4, которая является самой длинной польской автострадой и продолжением европейской международной дороги E40, должна была пролегать до самой границы с Украиной, которая является соорганизатором Евро-2012.