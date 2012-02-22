Еврокомиссия попросит суд определить законность соглашения против контрафакта

Брюссель. Еврокомиссия попросит Европейский суд в Люксембурге определить, отвечает ли международное торговое соглашение против контрафакта законодательству ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня комиссар ЕС по вопросам торговли Карел Де ГУХТ.

“Мы планируем попросить Европейский суд оценить, является ли торговое соглашение против контрафакта несовместимым – в каком-либо пункте – с фундаментальными правами и свободами ЕС, такими как право на высказывания и информацию, защита персональных данных, право на собственность в случае интеллектуальной собственности”, - сказал комиссар.

К.Де ГУХТ отметил, что соглашение уже было передано Еврокомиссией национальным парламентам и Европарламенту на ратификацию. Вместе с тем, по его словам, в последнее время в Европе усилились дебаты относительно этого соглашения и его влияния, в частности, на свободу Интернета.

“Поэтому я считаю, что представление соглашения на рассмотрение Европейского суда является необходимым шагом. Дебаты должны базироваться на фактах, а не на неправильной информации или слухах, которые доминируют в последние недели на блогах и социальных медиа-сайтах”, - подчеркнул К.Де ГУХТ.

Он также отметил то, что международное соглашение против контрафакта имеет целью усилить международные стандарты защиты прав на интеллектуальную собственность. При этом, по убеждению комиссара, новое соглашение ничего не изменит в правилах, которые уже существуют в ЕС, однако может помочь европейским компаниям в защите интеллектуальных прав в третьих странах, которые присоединятся к этому документу.

“Позвольте мне быть четким. Соглашение против контрафакта ничего не изменит в том, как мы пользуемся Интернетом и социальными веб-сайтами сегодня, поскольку оно не вводит новых правил. Соглашение лишь помогает усилить то, что уже есть в законе сегодня. Соглашение не направлено на цензурирование веб-сайтов или их закрытие, соглашение не станет препятствием свободе Интернета или свободе слова”, - сказал К.Де ГУХТ.

Международное торговое соглашение против контрафакта должно помочь странам-участницам совместно противодействовать нарушениям прав интеллектуальной собственности.

На сегодняшний день соглашение подписали страны-члены ЕС, Австралия, Канада, Япония, Корея, Мексика, Марокко, Новая Зеландия, Сингапур, Швейцария и США.

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