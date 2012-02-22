Число пользователей мобильной связи в мире достигло 6 млрд.

Глобальный охват мобильной связи к четвертому кварталу 2011 года составил 85%, и сегодня в мире насчитывается около 6 миллиардов абонентов сотовой связи.

Об этом говорится в обновленномотчете компании Ericsson (Швеция) о развитии рынка связи и росте трафика, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, несмотря на то, что «формальное число пользователей мобильной связи в мире около 6 млрд., их фактическое число – около 4,1 млрд.», поскольку многие из них являются абонентами нескольких операторов. Таким образом, 60% населения Земли являются абонентами сотовой связи.

35% из 180 миллионов новых пользователей мобильной связи, зарегистрированных в четвертом квартале 2011 года, приходятся на Индию и Китай. Далее по числу новых абонентов следуют Бразилия, Индонезия и Бангладеш.

Согласно статистике минувших лет, в среднем число пользователей сотовой связи за год вырастает на 13% и примерно на 3% за один квартал. Около 75% абонентов используют сеть второго поколения GSM, для 15% пользователей в мире доступна связь стандарта 3G/HSPA (третье-четвертое поколения).

За год число пользователей мобильного широкополосного доступа в Интернет (ШПД) выросло примерно на 60%, сейчас их число приблизилось к 1 млрд. Во всех регионах растет популярность смартфонов. Около 30% всех телефонных трубок, проданных в 2011 году, были смартфонами, тогда как в 2010 году их доля в продажах составила лишь 20%. В целом в мире только 10% пользователей мобильной связи владеют смартфонами, что говорит о серьезном потенциале рынка мобильного широкополосного доступа.

Согласно данным компании Ericsson, продолжается активный рост мобильного трафика данных. За период с третьего квартала 2010 года по третий квартал 2011 года объем передачи данных увеличился в два раза. Рост между вторым и третьим кварталами минувшего года составил 18%.

Мобильный голосовой трафик за последние четыре года удвоился и продолжает расти устойчивыми темпами. Эти показатели особенно актуальны в тех регионах, где наблюдается значительный рост числа новых абонентов, например в развивающихся странах Азии.

Объем трафика данных пользователей мобильных ПК сильно варьируется в зависимости от предпочтений абонентов и стран. По данным Ericsson, один такой пользователь в среднем скачивает в месяц около 2 Гб данных.

Справка УНИАН. Компания Ericsson – крупнейший в мире поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи, штаб-квартира располагается в Стокгольме, Швеция. Ericsson работает в 180 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 90 тыс. человек.

В 2010 году объем продаж компании составил 28,2 млрд. долл.