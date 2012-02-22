Кабмин в 2012 году направит на строительство и капремонт дорог 0,5 млрд. грн.

Правительство направит в 2012 году 0,5 млрд. грн. на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог общего пользования государственного и местного значения.

Как сообщает на сайте Кабинета министров, согласно распоряжению правительства №92-р от 20 февраля 2012 года, на реконструкции и строительство дорог государственного и местного значения из госбюджета будет выделено 487,579 млн. грн.

На капитальный ремонт дорог государственного и местного значения будет выделено 12,421 млн. грн.