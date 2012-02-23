До 8 марта Киев получит 100 единиц общественного транспорта

До 8 марта Киев получит 100 единиц нового общественного транспорта в рамках подготовки к Евро-2012.

Как сообщает газета «Хрещатик» (№ 26 от 23 февраля), по словам председателя Киевской горгосадминистрации Александра ПОПОВА, футбольный чемпионат дал значительный толчок для развития инфраструктуры столицы, и сейчас город активно завершает все начатые проекты.

“Мы заканчиваем реконструкцию путепроводов. И как только позволит погода, мы украсим наш город 15 миллионами цветов для того, чтобы гости, которые к нам приедут, смогли собственными глазами убедиться, какой у нас прекрасный город. Очень важным является вопрос общественного транспорта. Уже до 8 марта мы выпустим на маршруты 100 единиц техники, а к Евро-2012 - еще 300», - сказал А.ПОПОВ.

По его словам, это самые крупные инвестиции в сферу городского транспорта за годы независимости.