ПЖД инвестирует в организацию скоростного движения на участке Киев-Лозовая 160 млн. грн.

Приднепровская железная дорога (ПЖД) планирует в 2012 году инвестировать в организацию скоростного движения на участке скоростного движения Киев-Лозовая почти 157,8 млн. грн.

Как говорится в сообщении пресс-службы ПЖД, на сегодняшний день на участке выполнены работы стоимостью более 28,3 млн. грн.

В частности, отремонтировано 36,3 км пути, заменены 4 комплекта стрелочных переводов, построены 8 новых и демонтированы 2 старые платформы, начато строительство помещения для дежурного по переезду 986-й км.

Кроме того, полностью выполнены тяговые расчеты для установки светофоров на направлении Днепропетровск-Лозовая с учетом скоростей железнодорожного движения, запланированных на этом участке, разработаны проекты обустройства данного направления приборами автоматической системы дистанционного контроля ходовых частей подвижного состава. На отрезке более 42 км выполнены работы по модернизации устройств автоблокировки и единой централизации, приобретено 60 комплектов устройств оповещения о приближении поезда и 3 комплекта оборудования оперативной связи участковых поездных диспетчеров.

Также ПЖД сообщает, что на участке Киев-Лозовая проведена отсыпка береговой платформы на станции Игрень, построена береговая платформа на станции Варваровка, начат ремонт здания вокзала, демонтаж островной и монтаж береговой платформы на станции Павлоград-1.

Напомним, ранее Приднепровская железная дорога планировала направить в 2012 г. 277,5 млн. грн. на обновление разными видами ремонта более 239 км путей в пассажирском направлении Лозовая-Смферополь, где в текущем году планируется ввести скоростное движение.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн. тонн грузов и более 90 млн. пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В 2011 году ПЖД увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,697 млн. тонн.