Усилена админответственность за нарушение правил переезда через ж/д переезды

Верховная Рада Украины усилила административную ответственность за нарушение правил движения через железнодорожные переезды и перевозку пассажиров на автомобильном транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» проголосовали 358 народных депутатов из 420 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом установлено, что нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил движения через железнодорожный переезд влечет за собой наложение штрафа от 20 до 25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Въезд на железнодорожный переезд лицом, управляющим транспортным средством, в случаях, когда движение через переезд запрещено, влечет за собой наложение штрафа на водителей от 50 до 70 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с оплатным изъятием транспортного средства или без такового или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с оплатным изъятием транспортного средства или без такового и на других лиц - наложения штрафа от 75 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с оплатным изъятием транспортного средства или без такового или административный арест на срок от 10 до 15 суток с оплатным изъятием транспортного средства или без такового.

Нарушение, совершенное водителем транспортного средства во время предоставления услуг по перевозке пассажиров или во время перевозки опасных грузов, влечет за собой лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех лет с оплатным изъятием транспортного средства или без такового.

Перевозка пассажиров на автобусах в ночное время (с 22.00 до 6.00), кроме тех случаев, когда перевозки осуществляются на маршрутах общего пользования в режиме регулярных пассажирских перевозок, а также осуществляются автобусами, оборудованными тахографами, влечет за собой наложение штрафа на водителей от 50 до 80 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.